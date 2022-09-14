Министр: В рамках сотрудничества Азербайджана с ВБ 55 тыс. человек смогли начать свой малый бизнес

Азербайджан сделал многое в сфере выдачи компенсаций и зарплат. Так, в стране уже реализованы реформы, благодаря которым вырос минимальный и средний уровень заработка населения.

Азербайджан сделал многое в сфере выдачи компенсаций и зарплат. Так, в стране уже реализованы реформы, благодаря которым вырос минимальный и средний уровень заработка населения.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил в ходе проходящего в Баку форума "Азербайджан: Перспективы роста в меняющейся глобальной экономике".

По словам министра, реформы проводились в основном социально ориентированные и охватили примерно 4 млн человек.

В стране также ведется работа по увеличению официальных рабочих контактов, населению оказывается поддержка по открытию собственного бизнеса. Так, благодаря сотрудничеству Азербайджана с Всемирным банком около 55 тысяч человек смогли начать свой микро- и малый бизнес.