В рамках программы "МСП Карабаха" будет создано 50 новых субъектов предпринимательства

В Азербайджане в рамках программы "Малые и средние предприятия Карабаха" планируется создать 50 новых субъектов предпринимательства.

В Азербайджане в рамках программы "Малые и средние предприятия Карабаха" планируется создать 50 новых субъектов предпринимательства.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики.

Согласно информации, в проект будут вовлечены 50 членов семей шехидов, ветеранов, участников войны из города Баку, Шамахинского, Исмаиллинского и Шекинского районов.

Отметим, что программа "МСП Карабаха" была запущена с целью содействия улучшению социального обеспечения и занятости семей шехидов, ветеранов, участников войны.