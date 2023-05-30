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В рамках программы "МСП Карабаха" будет создано 50 новых субъектов предпринимательства

В рамках программы "МСП Карабаха" будет создано 50 новых субъектов предпринимательства В Азербайджане в рамках программы "Малые и средние предприятия Карабаха" планируется создать 50 новых субъектов предпринимательства.
Бизнес
30 мая 2023 г. 11:41
В рамках программы МСП Карабаха будет создано 50 новых субъектов предпринимательства

В Азербайджане в рамках программы "Малые и средние предприятия Карабаха" планируется создать 50 новых субъектов предпринимательства.

Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики.

Согласно информации, в проект будут вовлечены 50 членов семей шехидов, ветеранов, участников войны из города Баку, Шамахинского, Исмаиллинского и Шекинского районов.

Отметим, что программа "МСП Карабаха" была запущена с целью содействия улучшению социального обеспечения и занятости семей шехидов, ветеранов, участников войны.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Qarabağ KOB-ları" proqramı ilə 50 yeni sahibkarlıq subyekti yaradılacaq

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