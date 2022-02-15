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В рамках "Агроэкспресс" из России в Азербайджан отправят сельхозпродукцию

В рамках "Агроэкспресс" из России в Азербайджан отправят сельхозпродукцию В рамках проекта "Агроэкспресс" этим летом из России в Азербайджан будут доставлены картофель и мука.
Бизнес
15 февраля 2022 г. 17:08
В рамках Агроэкспресс из России в Азербайджан отправят сельхозпродукцию

В рамках проекта "Агроэкспресс" этим летом из России в Азербайджан будут доставлены картофель и мука.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

АО "РЖД Логистика" и ООО Alliance Logistics на прошлой неделе организовали тестовую отправку агроэкспресса из Азербайджана в Россию. Представители компаний уверены в потенциале нового маршрута и в ближайшее время планируют выйти на регулярные перевозки азербайджанской плодоовощной продукции.

Напомним, что проект реализуется ООО Alliance Logistics и АО "РЖД Логистика" при поддержке Азербайджано-Российского Делового совета, АО “Российский экспортный центр”, АО “Росэксимбанк”, ОАО “Российские железные дороги” (РЖД) и ЗАО “Азербайджанские железные дороги”.

Заместитель начальника отдела продаж ООО Alliance Logistics Солтан Аскеров заявил, что ООО ведет переговоры с АО "РЖД Логистика" об организации отправок агроэкспресса.

Руководитель пресс-службы АО "РЖД Логистика" Евгения Фисенко отметила, что перевозки агропромышленной продукции из Азербайджана позволят нарастить объемы экспорта по маршрутам международного транспортного коридора (МТК) Север-Юг и привлечь к участию соседние страны: "Эксперты оценивают объем грузовой базы "Агроэкспресса" на маршрутах МТК Север-Юг на уровне 60 тыс. тонн в год, при этом есть возможность к 2025 году нарастить его до 100 тыс. тонн".

По словам руководителя ООО Alliance Logistics Натига Гейдарова, после завершения тестовой отправки компании продолжат отладку и совершенствование процессов перевозки, а также организуют регулярные отправки. В дальнейшем планируется доставлять агроэкспресс не только со станции Леджет, но и из Астары (Азербайджан).

Первый агроэкспресс, в составе которого 17 крытых вагонов, отправлен 12 февраля со станции Леджет (Азербайджан). В этот же день он прибыл в пункт назначения – город Дербент (Россия). Примерное время в пути составило 6 часов. Все вагоны, используемые в тестовой отправке, принадлежат ООО Alliance Logistics.

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Версия на азербайджанском языке “Aqroekspress” layihəsi çərçivəsində Rusiyadan Azərbaycana yük göndəriləcək

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