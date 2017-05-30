В рамках приватизации в экономику Азербайджана инвестировано более 1,1 млрд манатов

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ В рамках процесса приватизации в Азербайджане в экономику страны инвестировано более 1,1 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Госкомитета по вопросам имущества Керем Гасанов на проходящей в Баку конференции “Экономические реформы: Полученные результаты и рекомендации”.

"По нашим данным, на приватизированных предприятиях и учреждениях были созданы более 320 тыс. новых рабочих мест", - отметил К. Гасанов.

По словам председателя комитета, для оценки приватизируемых предприятий были привлечены независимые оценщики: "За прошедший период организованы 35 аукционов, приватизировано более 1 100 единиц госимущества".