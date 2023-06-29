В рамках конкурса "Восхождение" стартовали тренинги

Сегодня рабочая группа конкурса "Восхождение" дала старт трехдневным тренингам с участием профессиональных экспертов.

Сегодня рабочая группа конкурса "Восхождение" дала старт трехдневным тренингам с участием профессиональных экспертов.

Как сообщает Report, тренинги предназначены для местных экспертов, которые будут оценивать компетентность участников полуфинального и финального этапов конкурса.

Экспертами полуфинального и финального этапов являются профессиональные психологи, имеющие большой опыт в области оценки, и специалисты по кадрам ведущих государственных и частных организаций.

В полуфинале 8 компетенций участников (навыки стратегического мышления, умение ориентироваться на результат, умение работать в команде, коммуникативные навыки, управление изменениями и инновациями, лидерство, социальная ответственность и управление эффективностью) будут оцениваться экспертами.

Напомним, что полуфинальный этап конкурса пройдет 30 июня и 1 и 2 июля в "Бакинском экспо-центре". Право на участие в полуфинале получили 343 человека, успешно завершившие предыдущие этапы.

Конкурс "Восхождение" учрежден распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года. Конкурс состоит из 5 этапов - регистрации, онлайн-отбора, очного, полуфинального и финального этапов.