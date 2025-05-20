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В рамках бизнес-форума СВМДА подписан меморандум

В рамках бизнес-форума СВМДА подписан меморандум 111
Бизнес
20 мая 2025 г. 15:33
В рамках бизнес-форума СВМДА подписан меморандум

В рамках 10-го бизнес-форума Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), проходящего в Баку, подписан меморандум о сотрудничестве между Азербайджанской ассоциацией развития женского предпринимательства и Казахстанской ассоциацией по связям бизнеса, общества и государства.

Как передает Report, документ подписали председатель Азербайджанской ассоциации Сакина Бабаева и президент казахстанской организации Аяжан Утеуова. Стороны выразили намерение содействовать расширению участия женщин в малом и среднем бизнесе (МСП) в странах СВМДА.

Среди основных направлений сотрудничества выделены поддержка женского предпринимательства, предусматривающая установление стратегического партнерства, направленного на расширение экономических возможностей женщин, развитие креативных индустрий - признание важности креативной экономики как движущей силы инноваций и устойчивого роста, сотрудничество в сфере цифровой экономики - продвижение цифровой трансформации через создание и внедрение цифровых решений, платформ и сервисов для женщин-предпринимателей. Кроме того, планируется совместная разработка и реализация образовательных программ, семинаров, тренингов и других инициатив по повышению компетенций женщин в сферах бизнеса, управления и инноваций.

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Версия на английском языке Memo signed within CICA business forum framework
Версия на азербайджанском языке AQEM-in biznes forumu çərçivəsində memorandum imzalanıb

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