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В прошлом году в Нахчыван транзитом въехали более 158 тыс. транспортных средств

В прошлом году в Нахчыван транзитом въехали более 158 тыс. транспортных средств В прошлом году на территорию Нахчыванской Автономной Республики транзитом въехали 158 332, выехали – 157 618 транспортных средств.
Бизнес
29 января 2025 г. 14:25
В прошлом году в Нахчыван транзитом въехали более 158 тыс. транспортных средств

В прошлом году на территорию Нахчыванской Автономной Республики транзитом въехали 158 332, выехали – 157 618 транспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой Государственный таможенный комитет, об этом заявил на заседании коллегии замначальника Главного таможенного управления Нахчывана Рашад Байрамов.

По его словам, в отчетный период в страну въехали 94 632, а выехали 95 311 транспортных средств.

"В 2024 году общий объем поступлений по дорожному налогу, уплачиваемому владельцами автотранспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, в бюджет автономной республики составил 22,2 млн манатов, что на 85% превышает уточненный прогноз в 12 млн манатов", - отметил Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvan ərazisindən avtomobil tranziti 19 % artıb

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