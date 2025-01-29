В прошлом году в Нахчыван транзитом въехали более 158 тыс. транспортных средств

В прошлом году на территорию Нахчыванской Автономной Республики транзитом въехали 158 332, выехали – 157 618 транспортных средств.

В прошлом году на территорию Нахчыванской Автономной Республики транзитом въехали 158 332, выехали – 157 618 транспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой Государственный таможенный комитет, об этом заявил на заседании коллегии замначальника Главного таможенного управления Нахчывана Рашад Байрамов.

По его словам, в отчетный период в страну въехали 94 632, а выехали 95 311 транспортных средств.

"В 2024 году общий объем поступлений по дорожному налогу, уплачиваемому владельцами автотранспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, в бюджет автономной республики составил 22,2 млн манатов, что на 85% превышает уточненный прогноз в 12 млн манатов", - отметил Байрамов.