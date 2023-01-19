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В прошлом году в KOBİA поступило более 6 тысяч обращений граждан

В прошлом году в KOBİA поступило более 6 тысяч обращений граждан В 2022 году в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики обратились около 6 300 граждан, более 1 200 обращений были связаны с защитой интересов субъектов МСП.
Бизнес
19 января 2023 г. 11:44
В прошлом году в KOBİA поступило более 6 тысяч обращений граждан

В 2022 году в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики обратились около 6 300 граждан, более 1 200 обращений были связаны с защитой интересов субъектов МСП.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель агентства Орхан Мамедов на пресс-конференции по итогам деятельности за прошлый год.

"Из более чем 1 200 обращений 21,2% были положительно решены в рамках платформ "государство-бизнес" и "бизнес-бизнес". 64,8% обратившихся получили соответствующие рекомендации с разъяснением требований законодательства, 9% были направлены в другие соответствующие органы", - отметил он.

"В целом, уровень удовлетворенности услугами, предоставляемыми в домах малого и среднего бизнеса, составляет 98%. На следующем этапе планируется создание дома МСП в Гяндже", - отметил председатель.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA ötən il 6 mindən çox vətəndaş müraciəti qəbul edib

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