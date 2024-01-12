В прошлом году в домах МСП предпринимателям оказано более 371 тыс. услуг

В 2023 году в домах МСП, принадлежащих Агентству развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, предпринимателям были оказаны 371 304 услуги.

В 2023 году в домах МСП, принадлежащих Агентству развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, предпринимателям были оказаны 371 304 услуги.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, на долю Бакинского дома МСП пришлось более 288 тыс. услуг (77,6%), Евлахского дома МСП - более 61 тыс. (16,4 %), а Хачмазского дома МСП - около 22 тыс. (5,9 %).

349 785 услуг оказали государственные структуры (G2B), 21 519 услуг - бизнес-структуры (B2B).

Уровень удовлетворенности предпринимателей услугами, предоставляемыми в домах МСП, составил 98%.