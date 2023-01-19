В прошлом году в Азербайджане выдано 54 стартап-сертификата

В 2022 году в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджана было подано 98 заявок на получение стартап-сертификатов. Субъектам малого предпринимательства (сельское хозяйство и аграрный бизнес, мобил

В 2022 году в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджана было подано 98 заявок на получение стартап-сертификатов. Субъектам малого предпринимательства (сельское хозяйство и аграрный бизнес, мобильное приложение, финтех, онлайн-платформа, производственные площади, содержащие инновационные решения, проекты электронной коммерции) было выдано 54 сертификата.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель агентства Орхан Мамедов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности агентства за прошлый год.

Стартап-сертификат освобождает от уплаты подоходного налога и налога на прибыль с инновационной деятельности сроком на 3 года с даты его получения.