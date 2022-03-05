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В прошлом году в Азербайджане произведено около 7 тысяч тонн меда

В прошлом году в Азербайджане произведено около 7 тысяч тонн меда В 2021 году от имеющихся в 33 332 хозяйствах 625,3 тыс. пчелиных семей в Азербайджане получено 6 802,7 тонны меда, 172,6 тонны воска, 15,6 прополиса, 17,8 перги и 215,4 кг маточного молочка.
Бизнес
5 марта 2022 г. 17:01
В прошлом году в Азербайджане произведено около 7 тысяч тонн меда

В 2021 году от имеющихся в 33 332 хозяйствах 625,3 тыс. пчелиных семей в Азербайджане получено 6 802,7 тонны меда, 172,6 тонны воска, 15,6 прополиса, 17,8 перги и 215,4 кг маточного молочка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, в прошлом году средняя цена продажи килограмма меда составляла 25,3 маната, воска - 13,2 маната, прополиса - 92,3 маната, перги -117,5 маната, маточного молочка - 6,5 маната.

Согласно распоряжению президента страны ”О стимулировании развития пчеловодства " от 5 марта 2018 года, лицам, занимающимся пчеловодством, установлена субсидия в размере 10 манатов на каждую пчелиную семью. По сравнению с 2017 годом количество пчелиных семей в 2021 году увеличилось в 2,3 раза, а производство меда - в 2,2 раза. В целом за 13 лет, последовавших за принятием закона” О пчеловодстве", производство меда выросло в 4,8 раза, а количество пчелиных семей - в 4,4 раза.

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Версия на английском языке Azerbaijan’s honey yield in 2021 nearly 7,000 tons
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il 7 min tona yaxın bal istehsal olunub

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