Тбилиси. 2 февраля. REPORT.AZ/ В прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Грузией составил 153 млн долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, с данным показателем Азербайджан находится на четвертом месте среди торговых партнеров Грузии.

На первом месте в списке стоит Канада (1832 млн долларов), на втором – Турция (1525 млн долларов), а на третьем – Россия (881 млн долларов).

По данным Национальной службы статистики Грузии, по сравнению с 2015 годом, в прошлом году внешний товарооборот Грузии со странами СНГ сократился на 3% и составил 2721 млн долларов. Объем экспортированных Грузией товаров снизился на 12% и составил 739 млн долларов. А импорт возрос на 1% и достиг 1983 млн долларов.

По сравнению с 2015 годом, товарооборот Грузии с европейскими странами возрос на 14% и составил 3601 млн долларов. Здесь экспорт сократился на 12% и составил 571 млн долларов, а импорт – возрос на 20% и составил 3030 млн долларов.

В целом, в прошлом году внешний товарооборот Грузии составил 11966 млн долларов, что на 20% превышает показатель 2015 года.