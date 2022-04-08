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В прошлом году состоялось 585 мероприятий комиссии по бизнес-среде

В прошлом году состоялось 585 мероприятий комиссии по бизнес-среде В 2021 году Комиссией по бизнес-среде и международным рейтингам совместно с более чем 35 госструктурами и в рамках 16 планов действий было проведено 585 мероприятий.
Бизнес
8 апреля 2022 г. 11:49
В прошлом году состоялось 585 мероприятий комиссии по бизнес-среде

В 2021 году Комиссией по бизнес-среде и международным рейтингам совместно с более чем 35 госструктурами и в рамках 16 планов действий было проведено 585 мероприятий.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

В прошлом году было принято более 20 нормативно-правовых актов, усовершенствованы электронные услуги, повышена доступность бизнес-среды.

На отчетном мероприятии Комиссии были обсуждены вопросы включения в планы деятельности на 2022 год незавершенных мероприятий и других соответствующих мер, рекомендованных мониторинговыми группами. Было отмечено, что новый проект Группы Всемирного банка “благоприятная бизнес-среда (Business Enabling Environment)” предусматривает проведение первичной диагностики в соответствующих областях и определение необходимых мер в рамках планов действий соответствующих рабочих групп комиссии на 2022 год. Были обсуждены комплексные меры, способствующие дальнейшему повышению уровня информированности и удовлетворенности субъектов предпринимательства, организации диалога государства и бизнеса на цифровой платформе. В мероприятии приняли участие представители различных государственных структур и частного сектора.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBiznes Mühiti və Beynəlxalq Reytinq Komissiyası ötən il 585 tədbir keçirib

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