В прошлом году на инвестиционном портале KOBİA размещено 60 проектов

В 2023 году на
Об этом Report сообщили в KOBİA.
Преобладали проекты в сфере туризма, пищевой промышленности, строительства, энергетики, транспорта, логистики и услуг. Проекты охватили Баку, Шемаху, Исмаиллы, Огуз, Губу, Гах, Гянджу, Газах, Нафталан и другие города и районы.
Инвесторы также могут размещать на портале предложения по интересующим их направлениям. В прошлом году было размещено 3 инвестиционных предложения в сфере спорта, рекламы и финансов.
Портал www.invest.smb.gov.az создан с целью расширения инвестиционных возможностей субъектов малого и среднего бизнеса. На данный момент на портале размещены более 80 проектов.
Информация на портале размещается бесплатно.