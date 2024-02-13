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В прошлом году на инвестиционном портале KOBİA размещено 60 проектов

В прошлом году на инвестиционном портале KOBİA размещено 60 проектов В 2023 году на инвестиционном портале Агентства развития малого и среднего бизнеса при Минэкономики году (KOBİA) предприниматели, желающие привлечь капитал, разместили 60 проектов.
Бизнес
13 февраля 2024 г. 16:51
В прошлом году на инвестиционном портале KOBİA размещено 60 проектов

В 2023 году на инвестиционном портале Агентства развития малого и среднего бизнеса при Минэкономики (KOBİA) предприниматели, желающие привлечь капитал, разместили 60 проектов.

Об этом Report сообщили в KOBİA.

Преобладали проекты в сфере туризма, пищевой промышленности, строительства, энергетики, транспорта, логистики и услуг. Проекты охватили Баку, Шемаху, Исмаиллы, Огуз, Губу, Гах, Гянджу, Газах, Нафталан и другие города и районы.

Инвесторы также могут размещать на портале предложения по интересующим их направлениям. В прошлом году было размещено 3 инвестиционных предложения в сфере спорта, рекламы и финансов.

Портал www.invest.smb.gov.az создан с целью расширения инвестиционных возможностей субъектов малого и среднего бизнеса. На данный момент на портале размещены более 80 проектов.

Информация на портале размещается бесплатно.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA: "Ötən il investisiya portalında 60 layihə yerləşdirilib"

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