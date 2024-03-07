В прошлом году ГТК изъял из незаконного оборота 641 кг наркотиков

В 2023 году Государственный таможенный комитет (ГТК) изъял из незаконного оборота более 640,94 кг наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В 2023 году Государственный таможенный комитет (ГТК) изъял из незаконного оборота более 640,94 кг наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабмина за 2023 год.

Из данного объема 91% пришелся на героин, который является опасным и тяжелым наркотическим средством.

За отчетный период таможенники изъяли из незаконного оборота в общей сложности 1 644,5 г (в 2,4 раза больше, чем в 2022 году) сильнодействующих стимуляторов и 87,5 тыс. (в 5 раз больше) сильнодействующих веществ, в состав которых входит сибутрамин.