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В прошлом году азербайджанские таможенники обнаружили 33,5 кг ювелирных украшений и золотых слитков

В прошлом году азербайджанские таможенники обнаружили 33,5 кг ювелирных украшений и золотых слитков В 2024 году в Азербайджане у нарушивших требования законодательства лиц обнаружено более 33,5 кг ювелирных украшений и золотых слитков.
Бизнес
14 января 2025 г. 15:02
В прошлом году азербайджанские таможенники обнаружили 33,5 кг ювелирных украшений и золотых слитков

В 2024 году в Азербайджане у нарушивших требования законодательства лиц обнаружено более 33,5 кг ювелирных украшений и золотых слитков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, сотрудниками таможенных органов в ходе контроля за перемещением иностранной валюты через таможенную границу Азербайджана было обнаружено 523 907 долларов США, 11 560 900 российских рублей и 15 000 фунтов стерлингов, а также более 33,5 кг золотых украшений и слитков, 2 739 ед. серебряных украшений и слитков, а также 575 989 каратов драгоценных камней.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il qanundankənar 33,5 kq qızıl-zinət əşyaları aşkarlanıb

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