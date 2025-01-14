В прошлом году азербайджанские таможенники обнаружили 33,5 кг ювелирных украшений и золотых слитков

В 2024 году в Азербайджане у нарушивших требования законодательства лиц обнаружено более 33,5 кг ювелирных украшений и золотых слитков.

В 2024 году в Азербайджане у нарушивших требования законодательства лиц обнаружено более 33,5 кг ювелирных украшений и золотых слитков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, сотрудниками таможенных органов в ходе контроля за перемещением иностранной валюты через таможенную границу Азербайджана было обнаружено 523 907 долларов США, 11 560 900 российских рублей и 15 000 фунтов стерлингов, а также более 33,5 кг золотых украшений и слитков, 2 739 ед. серебряных украшений и слитков, а также 575 989 каратов драгоценных камней.