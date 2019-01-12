В прошлом году 117 сотрудников таможни сняты с должностей

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "В прошлом году 117 сотрудников таможни были сняты с должностей".

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев сказал на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

С.Мехтиев отметил, что обнаруженные во время служебной деятельности коррупционные факты и 117 сотрудников таможни, которые были объектами этих фактов, были освобождены от занимаемых должностей на основе соответствующих статей "Положения о службе в таможенных органах" и Трудового кодекса: "Для дачи имеющимся фактам юридической оценки следственные материалы по уголовным делам в отношении 17 сотрудников таможни были направлены в Генпрокуратуру Азербайджанской Республики. В текущем году также усилятся совместные с Генпрокуратурой и другими правоохранительными органами меры по борьбе со случаями коррупции".