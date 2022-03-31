В промышленные зоны инвестировано более 6,4 млрд манатов

На сегодняшний день 95 субъектов предпринимательства получили статус резидента промышленных зон, 58 из них уже начали свою деятельность.
Как сообщили Report в Министерстве экономики, предприниматели инвестировали в промышленные зоны более 6,4 млрд манатов и создали более 9 700 постоянных рабочих мест.
На следующем этапе предусматриваются дополнительные инвестиции в промышленные зоны в размере более 400 млн манатов и создание более 3 200 новых рабочих мест.
В январе-феврале этого года предприятия, работающие в промышленных зонах, реализовали продукции на 436 млн манатов, из которых 191 млн манат пришелся на экспорт. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года реализация продукции в промышленных зонах увеличилась на 76%, а экспорт - на 138%.
Промышленные зоны произвели в общей сложности продукции на 6,3 млрд манатов, из которых 2 млрд манатов (около 32%) пришлось на долю экспорта. Продукция была экспортирована в более чем 35 стран мира.