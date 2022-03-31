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В промышленные зоны инвестировано более 6,4 млрд манатов

В промышленные зоны инвестировано более 6,4 млрд манатов На сегодняшний день 95 субъектов предпринимательства получили статус резидента промышленных зон, 58 из них уже начали свою деятельность.
Бизнес
31 марта 2022 г. 18:10
В промышленные зоны инвестировано более 6,4 млрд манатов

На сегодняшний день 95 субъектов предпринимательства получили статус резидента промышленных зон, 58 из них уже начали свою деятельность.

Как сообщили Report в Министерстве экономики, предприниматели инвестировали в промышленные зоны более 6,4 млрд манатов и создали более 9 700 постоянных рабочих мест.

На следующем этапе предусматриваются дополнительные инвестиции в промышленные зоны в размере более 400 млн манатов и создание более 3 200 новых рабочих мест.

В январе-феврале этого года предприятия, работающие в промышленных зонах, реализовали продукции на 436 млн манатов, из которых 191 млн манат пришелся на экспорт. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года реализация продукции в промышленных зонах увеличилась на 76%, а экспорт - на 138%.

Промышленные зоны произвели в общей сложности продукции на 6,3 млрд манатов, из которых 2 млрд манатов (около 32%) пришлось на долю экспорта. Продукция была экспортирована в более чем 35 стран мира.

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