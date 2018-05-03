В программу Caspian Energy Forum Tbilisi 2018 внесены изменения

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В связи с политическими процессами, происходящими в Грузии и предстоящими президентскими выборами, в программу Caspian Energy Forum Tbilisi - 2018 внесены определенные изменения, связанные с участниками от правительства Грузии.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

"Об этом мы сообщим дополнительно в ближайшее время", - сказал он.

По его словам, Caspian Energy Forum Tbilisi - 2018 посвящен 100-летию образования азербайджанского и грузинского государств, а также 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева - основателя современной энергетической и экономической политики, реализуемой в каспийско-черноморском регионе.

Официальную поддержку 5-му Международному Caspian Energy Forum Tbilisi – 2018 оказывают правительства Грузии, Азербайджанской Республики, Caspian European Club.

Как сообщил Тельман Алиев, Caspian Energy Forum проводится несколько раз в год в странах каспийско-черноморского и балтийского регионов и является традиционной площадкой, создающей благоприятные условия для активизации диалога бизнес-власть, налаживания тесного контакта между компаниями нефтяного и ненефтяного секторов, для встречи транснациональных компаний и представителей малого и среднего бизнеса, а также для инвесторов, экспертов и аналитиков, заинтересованных в глобальном сотрудничестве бизнеса.

В Caspian Energy Forum Tbilisi - 2018 примут участие от 300 до 500 делегатов, среди которых члены правительства Грузии и Азербайджана, главы государственных и транснациональных компаний, международных финансовых институтов, ведущих аналитических центров, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств стран каспийско-черноморского и балтийского регионов, а также представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Грузии.

С обновленным списком спикеров и программой форума можно ознакомиться на сайте www.caspianenergyforum.com.

Кроме того, в программе мероприятия предусмотрены дополнительные возможности для работы и общения участников в ходе кофе-брейков, делового обеда.

Тельман Алиев добавил, что регистрацию можно пройти по ссылке http://caspianenergyforum.com/tbilisi/index.php/ru/

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group. 24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2-х лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club, автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

Председателем Caspian European Club является президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Международный журнал Caspian Energy распространяется в 70 странах мира. На протяжении 19 лет в журнале публикуются интервью президентов и премьер-министров разных стран мира, а также глав авторитетных международных организаций, крупных транснациональных компаний, обзоры и аналитические материалы ведущих экспертов. По различным оценкам журнал Caspian Energy входит в пятерку ведущих изданий каспийско-черноморского и балтийского регионов и является ориентиром для многих инвесторов при изучении направления деятельности в каспийско-черноморском и балтийском регионах.