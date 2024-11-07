О нас

В праздничные дни будут работать банки и пункты обмена валюты

В праздничные дни будут работать банки и пункты обмена валюты С 8 по 13 ноября - в выходные дни по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага - будут работать банки, филиалы и отделения ООО "Азерпочт", а также пункты обмена валюты.
Бизнес
7 ноября 2024 г. 10:40
В праздничные дни будут работать банки и пункты обмена валюты

С 8 по 13 ноября - в выходные дни по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага - будут работать банки, филиалы и отделения ООО "Азерпочт", а также пункты обмена валюты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, в нерабочие дни для обеспечения доступа граждан и гостей страны к услугам обмена валюты будут работать 180 пунктов обслуживания 19 банков (12 пунктов обслуживания 5 банков в круглосуточном режиме), 68 отделений ООО "Азерпочт" и пункты обмена валюты.

Также во время COP29, которое начнется 11 ноября, горячая линия ЦБА 966 продолжит работу с 09:00 до 18:00.

Особое внимание будет уделено обеспечению бесперебойной работы банкоматов и POS-терминалов в связи с конференцией COP29.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bayram günlərində bank və valyuta mübadilə xidmətləri fəaliyyət göstərəcək

Самое важное

Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
Завершился визит президента Ильхама Алиева в Кыргызстан 
6 ноября 2024 г. 18:35
Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
1 ноября 2024 г. 18:21
В Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
ФотоВ Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
31 октября 2024 г. 20:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi