В праздничные дни будут работать банки и пункты обмена валюты

С 8 по 13 ноября - в выходные дни по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага - будут работать банки, филиалы и отделения ООО "Азерпочт", а также пункты обмена валюты.

С 8 по 13 ноября - в выходные дни по случаю Дня Победы и Дня Государственного флага - будут работать банки, филиалы и отделения ООО "Азерпочт", а также пункты обмена валюты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, в нерабочие дни для обеспечения доступа граждан и гостей страны к услугам обмена валюты будут работать 180 пунктов обслуживания 19 банков (12 пунктов обслуживания 5 банков в круглосуточном режиме), 68 отделений ООО "Азерпочт" и пункты обмена валюты.

Также во время COP29, которое начнется 11 ноября, горячая линия ЦБА 966 продолжит работу с 09:00 до 18:00.

Особое внимание будет уделено обеспечению бесперебойной работы банкоматов и POS-терминалов в связи с конференцией COP29.