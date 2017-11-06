В Пираллахы создадут чулочное предприятие

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Национальный фонд помощи предпринимательству (НФПП) министерства экономики начал прием инвестиционных проектов предпринимателей по приоритетным областям в Пираллахинском районе.

Об этом сообщили Report в министерстве.

По информации, в рамках бизнес-форума в Пираллахы с предпринимателями проведены обсуждения с целью более эффективного использования существующего экономического потенциала, посчитано целесообразным принятие предложений по финансированию инвестиционных проектов в некоторых областях в Пираллахинском районе. К этим областям относятся финансирование стартапов, создание оливковых и миндальных хозяйств, чулочного предприятия, а также предприятий по вторичной переработке пластиковой и полиэтиленовой тары.

Предприниматели могут обратиться в фонд через уполномоченные кредитные организации для финансирования инвестиционных проектов.

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