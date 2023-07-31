В Пираллахинский промпарк будет инвестировано еще около 30 млн манатов

В находящийся в ведении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Пираллахинский промпарк планируется вложить еще около 30 млн манатов инвестиций, создать более 250 рабочих мест.

В находящийся в ведении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Пираллахинский промпарк планируется вложить еще около 30 млн манатов инвестиций, создать более 250 рабочих мест.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в Twitter.

"Деятельность парка способствует развитию фармацевтической промышленности, удовлетворению потребностей населения в лекарственных средствах, стимулированию местного производства и занятости. Здесь статус резидента присвоен 6 субъектам предпринимательства с инвестиционным капиталом более 66 млн, двое из которых уже приступили к производственной деятельности. В парк вложено более 36 млн манатов инвестиций, создано более 130 постоянных рабочих мест, произведено продукции на 37 млн манатов", - написал министр.