В приграничных регионах Казахстана и России создается единственная СЭЗ

В Северо-Казахстанской области будет создана специальная экономическая зона «Qyzyljar».

Как передает "Report" со ссылкой на пресс-службу акима области, это единственная специальная экономическая зона в приграничных регионах Казахстана и России, включающая производство и переработку пищевой продукции, строительных материалов, мебели, электроники и машиностроения.

Согласно принятому в понедельник постановлению правительства РК о создании специальной экономической зоны «Qyzyljar», бизнесу будут предоставлены налоговые льготы, государство подведет всю инфраструктуру.

На территории СЭЗ будет создано 3 тысячи новых рабочих мест. На первом этапе сумма инвестиций составит 160 млрд тенге (416 млн долларов). СЭЗ «Qyzyljar» будет действовать 25 лет, за это время планируется выпустить продукцию на сумму 1,5 трлн тенге (3,9 млрд долларов).