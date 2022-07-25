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За полгода KOBİA оказала поддержку в связи с продажами более чем 600 предпринимателям

За полгода KOBİA оказала поддержку в связи с продажами более чем 600 предпринимателям В первом полугодии текущего года Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики Азербайджана оказало безвозмездную поддержку более чем 600 субъектам микро -, малого и среднего предпринимательства по демонстрации и прода
Бизнес
25 июля 2022 г. 17:37
За полгода KOBİA оказала поддержку в связи с продажами более чем 600 предпринимателям

В первом полугодии текущего года Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики Азербайджана оказало безвозмездную поддержку более чем 600 субъектам микро -, малого и среднего предпринимательства по демонстрации и продаже продукции и услуг на 16 выставках и ярмарках.

Об этом Report сообщили в KOBIA.

80% предпринимателей, участвовавших в выставках и ярмарках, относятся к субъектам микро предпринимательства, 15% - малого предпринимательства и 5% - среднего предпринимательства.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA I yarımildə 600-dən çox sahibkara satış məsələsində dəstək verib

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