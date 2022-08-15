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В первом полугодии KOBİA оказала поддержку около 8 тыс. предпринимателям

В первом полугодии KOBİA оказала поддержку около 8 тыс. предпринимателям В первом полугодии 2022 года центры развития малого и среднего бизнеса (МСБ) бесплатно организовали более 400 тренингов в целях повышения знаний и навыков у около 8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и лиц, желающих начать бизнес.
Бизнес
15 августа 2022 г. 14:00
В первом полугодии KOBİA оказала поддержку около 8 тыс. предпринимателям

В первом полугодии 2022 года центры развития малого и среднего бизнеса (МСБ) бесплатно организовали более 400 тренингов в целях повышения знаний и навыков у около 8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и лиц, желающих начать бизнес.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Twitter написал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов.

По его словам, консультационные услуги были оказаны около 1 000 предпринимателям, подготовлены около 170 бизнес-планов.

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Версия на английском языке Nearly 8,000 entrepreneurs received support from SMBDA in 2022
Версия на азербайджанском языке KOBİA bu ilin ilk yarısında 8 minə yaxın sahibkara dəstək göstərib

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