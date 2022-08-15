В первом полугодии KOBİA оказала поддержку около 8 тыс. предпринимателям

В первом полугодии 2022 года центры развития малого и среднего бизнеса (МСБ) бесплатно организовали более 400 тренингов в целях повышения знаний и навыков у около 8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и лиц, желающих начать бизнес.

В первом полугодии 2022 года центры развития малого и среднего бизнеса (МСБ) бесплатно организовали более 400 тренингов в целях повышения знаний и навыков у около 8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и лиц, желающих начать бизнес.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Twitter написал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов.

По его словам, консультационные услуги были оказаны около 1 000 предпринимателям, подготовлены около 170 бизнес-планов.