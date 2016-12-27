Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Последние три года отмечаются еще большим развитием отношений между Ираном и Азербайджаном. Также состоялись взаимные визиты глав государств, в рамках которых подписано около 40 документов. Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев на проходящем сегодня в Баку XI заседании азербайджано-иранской госкомиссии по экономической, торговой и гуманитарной отраслям.

Ш. Мустафаев отметил, что завершена реализация первого этапа проекта транспортного коридора Север-Юг: "В последние годы представители властей совершили более 100 визитов. За успешную организацию работы межправкомиссии президент удостоил Ордена дружбы сопредседателя комиссии с иранской стороны Ваези".

По его словам, в первой половине января в Баку заложат фундамент фармацевтической фабрики, в строительстве которой участвуют также иранские компании.