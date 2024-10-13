В Пекине предупредили Евросоюз на фоне "параллельных" переговоров Брюсселя

Власти КНР предостерегают компетентные структуры ЕС от проведения параллельно с официальными консультациями отдельных переговоров о ценах с некоторыми компаниями, вовлеченными в процесс китайско-европейской торговли электромобилями и прочей продукцией.

Власти КНР предостерегают компетентные структуры ЕС от проведения параллельно с официальными консультациями отдельных переговоров о ценах с некоторыми компаниями, вовлеченными в процесс китайско-европейской торговли электромобилями и прочей продукцией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство коммерции Китая.

"Если европейская сторона, проводя консультации с китайской стороной, будет вести отдельные переговоры о ценовых обязательствах с некоторыми предприятиями, это пошатнет фундамент диалога и взаимное доверие", - подчеркивается в заявлении.

Отмечается, что тем самым Брюссель "создаст помехи" для продвижения консультаций с КНР.

"Пекин ведет диалог с Европой с максимальной искренностью и доброй волей. Мы полагаем, что компании КНР различного типа, включая европейские предприятия в Китае, уже уполномочили китайскую торговую палату по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции выдвинуть предложение о ценовых обязательствах, отражающее позицию всей отрасли. Это основа для наших текущих двусторонних консультаций", - говорится в сообщении.

Напомним, что 4 октября ЕС повысил пошлины на китайские электромобили, закрепив максимальную ставку на уровне 35%. В ответ на это 8 октября Министерство коммерции КНР сообщило о проведении антидемпингового расследования в отношении сельскохозяйственной продукции из Евросоюза. Пекин также рассматривает возможность повышения тарифов на автомобили с большим объемом двигателя из стран - участниц объединения.