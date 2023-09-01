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В Пекине откроется Торговый дом Азербайджана

В Пекине откроется Торговый дом Азербайджана В столице Китая Пекине состоится церемония открытия Торгового дома Азербайджана.
Бизнес
1 сентября 2023 г. 10:58
В Пекине откроется Торговый дом Азербайджана

В столице Китая Пекине состоится церемония открытия Торгового дома Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в социальной сети "X" написал министр экономики Микаил Джаббаров.

"В рамках нашего совместного с коллегами визита в Китайскую Народную Республику мы проведем ряд встреч с официальными представителями и руководителями компаний. Мы примем участие в церемонии открытия Торгового дома Азербайджана в Пекине и других мероприятиях", - отметил министр.

В настоящее время в таких городах как Шанхай, Урумчи, Циндао, Харбин, Цзинань, Ухань, Чжанцзяцзе действуют четыре торговых дома, три винных дома и четыре торговых подразделения

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Версия на английском языке Azerbaijan to open Trade House in Beijing
Версия на азербайджанском языке Pekində Azərbaycan Ticarət Evi açılacaq

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