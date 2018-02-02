В Пекине и Сиани пройдут бизнес-форумы Азербайджан-Китай

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ 5-7 февраля делегация во главе с министром экономики Шахином Мустафаевым побывает в Китае.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, азербайджанская делегация примет участие в международной конференции, посвященной роли Транскаспийского международного транспортного маршрута в продвижении проекта "Пояс и путь". Министр экономики выступит на тему транзитного потенциала Азербайджана, а также проведет переговоры с главами делегаций из Турции, Казахстана и Грузии.

В рамках визита Ш.Мустафаев встретится с министром транспорта Китая, заместителем министра коммерции - представителем Китая по вопросам международной торговли, руководителями Комитета по национальному развитию и реформам, Фонда Шелкового пути и Международной торговой палаты Шелкового пути, губернатором провинции Шаньси.

Официальное открытие офиса азербайджанского торгового представительства в Пекине также состоится во время визита азербайджанской делегации в Китай.

Кроме того, в ходе визита будут организованы бизнес-форумы в Пекине и Сиани. В последний день визита - 7 февраля в Сиани состоится презентация об инвестиционном климате Азербайджана при организации Международной торговой палаты Шелкового пути.