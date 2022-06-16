В Парке высоких технологий начал работу новый резидент

Резидент Парка высоких технологий НАНА - ООО Proline Chemicals приступило к производственному процессу в технопарке.

Резидент Парка высоких технологий НАНА - ООО Proline Chemicals приступило к производственному процессу в технопарке.

Как сообщает Report, предприятие занимается производством средств, создающих гидрофобный и антистатический защитный слой из наночастиц на различных твердых поверхностях с использованием микро - и макросиликоновых эмульсий.

В ООО Proline Chemicals осуществляется производство автомобильных технических жидкостей, автомобильной химии, средств по уходу за автомобилем, автомобильной косметики, промышленных химикатов, высококачественных моющих и чистящих бытовых средств, моющих, чистящих и дезинфицирующих средств для гостиничного бизнеса и прачечных.