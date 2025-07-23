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В отношении Araz Supermarket составлен административный протокол

В отношении Araz Supermarket составлен административный протокол Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком составило протокол об административном правонарушении в отношении ООО Araz Supermarket на основании закона "О защите прав потребителей".
Бизнес
23 июля 2025 г. 16:17
В отношении Araz Supermarket составлен административный протокол

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком составило протокол об административном правонарушении в отношении ООО Araz Supermarket на основании закона "О защите прав потребителей".

Об этом сообщили Report в Агентстве.

Согласно информации, компания реализовывала продовольственные товары по цене, превышающей указанную на упаковке, и совершила правонарушение, предусмотренное статьей 447.0.1 (обман потребителей в незначительной мере относительно стоимости товара) Кодекса об административных правонарушениях.

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Версия на азербайджанском языке “Araz Supermarket”ə qarşı qiymət artımı ilə bağlı inzibati protokol tərtib edilib

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