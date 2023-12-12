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В ООН прогнозируют сокращение мировой торговли в 2023 году на 5%

В ООН прогнозируют сокращение мировой торговли в 2023 году на 5% Объем мировой торговли сократится в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 5%, до $30,7 трлн. Перспективы 2024 года в сфере коммерции расцениваются как неопределенные с пессимистичным прогнозом.
Бизнес
12 декабря 2023 г. 04:53
В ООН прогнозируют сокращение мировой торговли в 2023 году на 5%

Объем мировой торговли сократится в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 5%, до $30,7 трлн. Перспективы 2024 года в сфере коммерции расцениваются как неопределенные с пессимистичным прогнозом.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

Отмечается, что "с середины 2022 года в мировой торговле наблюдался отрицательный рост, главным образом из-за существенного снижения торговли товарами, которая продолжала сокращаться в первые три квартала 2023 года". Согласно прогнозу UNCTAD, "объем мировой торговли в 2023 году составит примерно $30,7 трлн, что представляет собой сокращение примерно на $1,5 трлн, или на 5%, по сравнению с рекордным максимумом 2022 года". Ожидается, что "торговля товарами сократится почти на $2 трлн в 2023 году, или на 8%, в то время как торговля услугами должна вырасти примерно на $500 млрд, или на 7%".

На 2024 год "прогноз мировой торговли остается весьма неопределенным и в целом пессимистичным", констатировали в UNCTAD. Ожидается, что "сохраняющаяся геополитическая напряженность, высокий уровень долга и широко распространенная экономическая нестабильность окажут негативное влияние на структуру мировой торговли". Авторы доклада обратили внимание, в частности, на растущее влияние "геополитических тенденций, включая снижение взаимозависимости между Китаем и Соединенными Штатами".

Согласно прогнозу UNCTAD, российский экспорт товаров в 2023 году сократится на 24%, а импорт вырастет на 10%. В сфере торговли услугами авторы доклада ожидают снижения экспорта из России на 23%, а импорта - на 1%.

В UNCTAD пояснили, что в течение 2023 года в мировой торговле наблюдался спад из-за снижения спроса в развитых странах, слабых показателей экономики стран Восточной Азии и снижения цен на сырьевые товары. В совокупности эти факторы способствовали заметному сокращению торговли товарами. Напротив, в торговле услугами на протяжении большей части 2023 года наблюдался рост. Спад в торговле был более заметен в развивающихся странах.

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Версия на азербайджанском языке BMT: 2024-cü ildə qlobal ticarət qeyri-müəyyən olaraq qalır

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