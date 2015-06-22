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    В октябре в ОАЭ состоится Глобальный экономический саммит

    Всего в интерактивной сессии ожидается участие более 1000 человек

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ 25-27 октября в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби состоится Глобальный экономический саммит.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Всемирного экономического форума, на саммите ожидается участие более 80 экспертов, представляющих бизнес-структуры, гражданские общества, международные организации и государственные структуры. 

    Всего в интерактивной сессии планируется участие более 1000 человек.

    На саммите состоятся обсуждения вокруг вопросов определения последних тенденций и рисков в экономике, коллективные пути развития для глобального будущего, вопросов регионального значения.

    Напомним, что Глобальный экономический саммит организуется с 2014 года в рамках Всемирного экономического форума.

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