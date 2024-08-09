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В офисе ВТамО в Баку прошла встреча с международными перевозчиками

В офисе ВТамО в Баку прошла встреча с международными перевозчиками
Бизнес
9 августа 2024 г. 17:09
В офисе ВТамО в Баку прошла встреча с международными перевозчиками

В Европейском региональном офисе по наращиванию потенциала Всемирной таможенной организации в Баку прошла встреча с руководителями транспортных компаний и их представителями.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

Во встрече, организованной ГТК и Министерством цифрового развития и транспорта, приняли участие представители таможенного комитета, Азербайджанского агентства наземного транспорта, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана, Ассоциации транспортно-экспедиторских компаний Азербайджана, а также свыше 40 транспортных компаний.

Встреча направлена на информирование транспортных компаний о таможенном законодательстве и проведение совместных обсуждений по проектам дальнейшего совершенствования института перевозчика. Участникам мероприятия была представлена презентация на тему "Развитие института перевозчика".

В рамках встречи перевозчики представили свои предложения и получили ответы на интересующие их вопросы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq daşımalarda iştirak edən şirkətlərin nümayəndələri ilə görüş olub

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