В общеобразовательных учреждениях Азербайджана 80,7% учителей - женщины

На начало этого года 50,1% от общего числа населения Азербайджана составляют женщины, из них 52,1% в детородном возрасте. Из 141,2 тыс. детей, родившихся в прошлом году, на долю девочек пришлось 46,8%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

По данным, в стране имеется 17 родильных домов, 130 женских консультаций, 248 детских поликлиник и амбулаторий.

Удельный вес женщин среди занятого населения, по предварительным данным, составляет 48,2%.

В общеобразовательных учреждениях страны женского пола 80,7% учителей, в средних специальных учебных заведениях - 78,9%, в вузах - 54,7%. В то же время в общеобразовательных учреждениях женского пола 46,7% учащихся, средних специальных учебных заведениях - 64,1%, вузов - 48,8%.

В Азербайджане 66% врачей и 58,2% научных сотрудников – представители женского пола. Удельный вес женщин среди госслужащих, по предварительным данным, составляет 28,5%, среди предпринимателей - 21,7%. Физкультурой и спортом занимаются 42,6% женщин.