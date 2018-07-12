В ноябре состоится Caspian Energy Forum Prague

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "30 ноября состоится 8-ой Международный Caspian Energy Forum Prague-2018, на котором примут участие более 300 делегатов из 17 стран мира".

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

Caspian Energy Forum Praque–2018 пройдет 30 ноября 2018 при поддержке посольства Азербайджана в Чехии и Caspian European Club.

"Среди делегатов Caspian Energy Forum Prague – 2018 - главы министерств, европейских государственных и бизнес-структур, представители Еврокомиссии, государственных и транснациональных компаний, международных финансовых институтов, ведущих аналитических центров, инвестиционных компаний и рейтинговых агентств и представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Чешской Республике", - сказал Тельман Алиев.

Тельман Алиев добавил, что программа форума, подробная информация об условиях участия и регистрация доступны по ссылке http://www.caspianenergyforum.com

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Чехии Фарид Шафиев высоко оценил проведение Caspian Energy Forum Prague – 2018, отметив, что Азербайджан сегодня играет большую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. По его словам, на протяжении многих лет между Чехией и Азербайджаном сформировалось тесное двустороннее сотрудничество не только в нефтяном, но и в ненефтяном секторе. Посол Фарид Шафиев выразил надежду, что данный форум послужит еще большему увеличению товарооборота, налаживанию контактов между предпринимателями, привлечению инвестиций и созданию новых предприятий.