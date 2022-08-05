Торговая миссия Бельгии приедет в Азербайджан

В ноябре текущего года планируется организовать визит торговой миссии из Бельгии в Азербайджан.

В ноябре текущего года планируется организовать визит торговой миссии Бельгии в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, этот вопрос обсуждался в ходе встречи первого заместителя министра Эльнура Алиева с послом Бельгии в Азербайджане Мишелем Питермансом.

В ходе беседы Э.Алиев отметил развитие связей Азербайджана со странами Европейского Союза, в том числе с Бельгией, сообщил о значимости взаимных официальных визитов, проводимых переговоров для расширения экономического сотрудничества, подчеркнул важность усиления сотрудничества в различных сферах экономики, в том числе в фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве.

Замминистра отметил, что имеются возможности для участия бельгийских компаний в “зеленых” энергетических проектах на освобожденных территориях, а также в Свободной экономической зоне Алят, Экономической зоне долины Араз и Агдамском промышленном парке.

Посол отметил, что Бельгия придает большое значение развитию связей с Азербайджаном, поделился мнениями о новых сферах сотрудничества, потенциале реализации совместных инициатив.