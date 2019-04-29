В Новосибирске открывается сеть магазинов «Дары Азербайджана»

При организационной поддержке союза "Новосибирской торгово-промышленной палаты" и Генерального консульства Азербайджана в Екатеринбурге 29 апреля состоялась очередная презентация проекта Торгового представительства Азербайджана в России "Сеть магазинов "Дары Азербайджана" в Новосибирске.

Как передает Report, местные предприниматели, бизнесмены и руководители крупных торговых сетей проявили особый интерес к производимой в Азербайджане продукции и ознакомились с концепцией проекта "Торговый дом "Азербайджан", составной частью которого является сеть магазинов "Дары Азербайджана". Торговый представитель Азербайджана в Российской Федерации Руслан Алиев проинформировал об основных направлениях вышеуказанной концепции.

В рамках концепции основная роль отводится формируемой Торговым представительством комплексной системе по продвижению азербайджанской продукции в России - "Торговый дом "Азербайджан". Эта система будет включать в себя постоянно действующую экспозицию об экспортном, инвестиционном и туристическом потенциале Азербайджана, основанную на принципах государственно-частного партнерства специализированную компанию по импорту азербайджанской продукции в Россию и сеть магазинов "Дары Азербайджана".

Магазины "Дары Азербайджана" будут открываться предпринимателями, а "Торговый дом "Азербайджан" будет оказывать содействие в их обеспечении широким ассортиментом азербайджанской продукции.

Игбал Рустамов