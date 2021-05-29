В новом здании Министерства экономики будут работать 772 человека

В новом административном здании Министерства экономики Азербайджана созданы условия для комфортабельной и эффективной деятельности 772 сотрудников.

В новом административном здании Министерства экономики Азербайджана созданы условия для комфортабельной и эффективной деятельности 772 сотрудников.

Как передает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров доложил президенту Ильхаму Алиеву, присутствующему на церемонии открытия здания.

По его словам, новое здание оснащено новыми мультимедийными средствами, имеются конференц-залы для проведения различных мероприятий, а также рабочие комнаты и комнаты для заседаний.

Здание состоит из пяти независимых друг от друга кубических зданий, соединенных с центральным круговым фундаментом, каждый куб состоит из пяти офисных этажей и в уникальной форме отделен от соседнего верхнего куба открытой садовой террасой без колонн. Кроме того, каждый этаж расположен с поворотом на 1,2 градуса по сравнению со следующими нижним этажом, что создает эффект 40-градусного поворота снизу верх.

Строительная группа разработала инновационное решение, используя стальные фермы (стержневая система - ред.) под каждым кубом, а также систему, которая передает нагрузки от железобетонных колонн и столбов, расположенных по периметру, к фундаменту здания.

В 2020 году дизайн здания был удостоен в США премий "Превосходство в строительной инженерии" и "Достоинство".