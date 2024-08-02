В Нижегородской области РФ состоится вебинар о возможностях ведения бизнеса в Азербайджане

Центр поддержки экспорта Нижегородской области 14 августа проведет вебинар для местных предпринимателей для их ознакомления с возможностями ведения бизнеса в Азербайджане.

Центр поддержки экспорта Нижегородской области 14 августа проведет вебинар для местных предпринимателей для их ознакомления с возможностями ведения бизнеса в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение правительства Нижегородской области.

"Азербайджан остается одним из перспективным направлений для нижегородских экспортеров. Так, региональные компании уже поставляют в страну пшеницу, трубы, фанеру, химическую продукцию. Однако для сотрудничества с организациями Азербайджана необходимы базовые знания о культуре, особенностях ведения дел и экономической ситуации в стране", - заявил министр промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Черкасов, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что всю информацию про Азербайджан участникам вебинара предоставит торговый представитель РФ в Азербайджане Руслан Мирсаяпов.

Мероприятие состоится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство”, инициированного президентом России.