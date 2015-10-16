​В Низаминском районе открылся 26-й филиал сети маркетов "Рахат" - ФОТО

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось открытие 26-го филиала сети маркетов "Рахат". Как сообщает Report, новый филиал открылся по адресу: г.Баку, Низаминский район, ул. Гара Гараева, 74, у выхода м/ст. "Нефтчиляр", на месте старого торгового центра "Метро".

Заместитель директора сети маркетов "Рахат" Руслан Агаев на открытии сообщил, что общая площадь нового торгового центра "Рахат" составляет 800 кв. м. На сегодняшний день магазин предлагает клиентам около 35 тыс. наименований товаров. В филиале, наряду с продовольственными товарами, будет реализовываться парфюмерия, оптика, одежда. Кроме того, в магазине будет организован отдел по продаже мебели. "Это наш второй по счету проект на территории Низаминского района. В дальнейшем мы планируем открыть на этой территории еще три маркета", - сказал Р.Агаев.

Р.Агаев отметил, что до конца года планируется открытие новых филиалов сети маркетов "Рахат", а 23 октября откроется очередной магазин в Барде: "Помимо этого, ожидается открытие филиалов в Ясамальском районе, улице Гасана Алиева (бывшая ул. Ингилаб). Мы намерены к концу года довести количество маркетов до 35".

На сегодняшний день магазины "Рахат" действуют в Абшеронском районе, Сумгайыте, Баладжарах, Мингячевире, Уджаре.

В общую стратегию сети маркетов "Рахат" входит ориентирование на низкие и средние слои населения. У нас нет высоких цен, еженедельно проводятся акции скидок. Мы строим нашу деятельность по принципу заботы о людях, который господин президент поставил в качестве задачи перед всеми предпринимателями", - добавил Р.Агаев.

Отметим, что сеть маркетов "Рахат" осуществляет деятельность на рынке розничной торговли с 2009 года.