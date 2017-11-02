В НФПП представлены проекты стоимостью 270 млн манатов на будущий год

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Предприниматели Азербайджана получат по гослинии дополнительные льготные кредиты на общую сумму 45 млн манатов до конца этого года. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам исполнительный директор Национального фонда помощи предпринимательству (НФПП) министерства экономики Ширзад Абдуллаев.

По словам Абдуллаева, завод по производству шприцев, построенный в Пираллахинском районе при финансовой поддержке НФПП, удовлетворит 100% внутреннего спроса: "По поручению президента, за последние годы НФПП направил 393,4 млн манатов на развитие малого и среднего бизнеса. Сюда входит также финансирование строительства около 300 гектаров современных теплиц".

Представитель НФПП подчеркнул, что в ближайшем будущем будет заложено 3 500 гектаров новых оливковых садов. "Нам представлен экономически обоснованный проект закладки оливковых и миндальных садов. НФПП имеет большой опыт в этой области. Несколько лет назад в поселке Зиря было заложено около 240 гектаров современных оливковых садов. Там же действует завод по переработке оливок, имеется предприятие по выращиванию оливковых саженцев. В ближайшем будущем мы запускаем проект закладки 3 500 гектаров новых оливковых садов и восстановления существующих оливковых садов. Этот проект также будет финансироваться НФПП".

Ш. Абдуллаев отметил, что процесс финансирования проектов на 2018 год уже начался: "У нас уже имеются обоснованные проекты предпринимателей на 270 млн манатов. Они рассматриваются банками, и мы обеспечим их финансирование с 2018 года".