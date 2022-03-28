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В Неаполе обсудили роль Зангезурского коридора в экономической интеграции

В Неаполе обсудили роль Зангезурского коридора в экономической интеграции Руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Аяз Мусеибов принял участие в мероприятии исследовательской группы консорциума партнерства во имя мира в Неаполе (Италия).
Бизнес
28 марта 2022 г. 17:19
В Неаполе обсудили роль Зангезурского коридора в экономической интеграции

Руководитель департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Аяз Мусеибов принял участие в мероприятии исследовательской группы консорциума "Партнерство во имя мира" в Неаполе (Италия).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

А.Мусеибов выступил с докладом на тему "Растущая роль Зангезурского коридора в региональной экономической интеграции и мире". Он отметил, что Зангезурский коридор является наиболее прагматичным и оптимальным вариантом региональной экономической интеграции и мира в нынешних реалиях.

На встречах эксперты-экономисты из региона, а также из Польши, Греции, США, Турции, Австрии, Словении и других стран провели научные дискуссии об экономическом сотрудничестве и возможностях интеграции на Южном Кавказе. В ходе обсуждений были высказаны мнения об общих экономических возможностях региона, а также возможных перспективах Зангезурского коридора в экономическом развитии и региональной интеграции.

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Версия на английском языке Zangazur corridor’s role in economic integration presented in Naples
Версия на азербайджанском языке Zəngəzur dəhlizinin iqtisadi inteqrasiyada rolu Neapolda təqdim edilib

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