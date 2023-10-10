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В НАР вдвое выросло число зарегистрированных налогоплательщиков

В НАР вдвое выросло число зарегистрированных налогоплательщиков В первом полугодии 2023 года в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) зарегистрировано 4 340 новых налогоплательщиков.
Бизнес
10 октября 2023 г. 16:06
В НАР вдвое выросло число зарегистрированных налогоплательщиков

В первом полугодии 2023 года в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) зарегистрировано 4 340 новых налогоплательщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики, это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них 89,6% - физические лица, 10,4% - юридические лица и другие организации. За последний год число физических лиц увеличилось на 80%, а юридических лиц - в 32 раза.

В январе-сентябре 64% коммерческих учреждений были зарегистрированы в электронной форме, а 36% - на основании заявлений, поданных на бумажных носителях.

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