О нас

В НАР в прошлом году выдано около 13 тыс. сертификатов "ASAN İmza"

В НАР в прошлом году выдано около 13 тыс. сертификатов "ASAN İmza" В 2023 году налогоплательщикам Нахчыванской Автономной Республики (НАР) на основании 7 098 заявлений выдано 12 689 сертификатов "ASAN İmza".
Бизнес
16 января 2024 г. 11:04
В НАР в прошлом году выдано около 13 тыс. сертификатов ASAN İmza

В 2023 году налогоплательщикам Нахчыванской Автономной Республики (НАР) на основании 7 098 заявлений выдано 12 689 сертификатов "ASAN İmza".

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Минэкономики.

В прошлом году в структуры обслуживания налогоплательщиков Нахчывана были приняты 38 866 человек. Структурами обслуживания оказано 52 010 услуг, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В 2023 году налогоплательщикам было отправлено 134 183 информационных уведомлений (письма) различного характера. За отчетный период проведены 63 встречи с налогоплательщиками, оказано 390 адресных услуг.

В Центре обслуживания налогоплательщиков Нахчыванского городского налогового управления со дня открытия в мае прошлого года до 1 января 2024 года были приняты 13 660 человек, которым оказано 19 590 услуг.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda ötən il 13 minə yaxın "ASAN İmza" verilib

Другие новости из категории

В Азербайджане в прошлом году выдано около 425 тыс. сертификатов ASAN İmza
В Азербайджане в прошлом году выдано около 425 тыс. сертификатов ASAN İmza
16 января 2024 г. 11:03
Азербайджан возобновил импорт песка из Румынии и Нидерландов
Азербайджан возобновил импорт песка из Румынии и Нидерландов
15 января 2024 г. 17:23
Металлургическая компания Азербайджана сократила уставный капитал на 24%
Металлургическая компания Азербайджана сократила уставный капитал на 24%
15 января 2024 г. 16:25
Азербайджан начал импорт вафель из Кыргызстана и Австралии
Азербайджан начал импорт вафель из Кыргызстана и Австралии
15 января 2024 г. 15:56
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней и Бангладеш
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней и Бангладеш
15 января 2024 г. 12:57
Азербайджан начал импорт муки еще из четырех стран
Азербайджан начал импорт муки еще из четырех стран
15 января 2024 г. 11:08
Госслужба провела проверку в отношении АЖД в связи с недобросовестной конкуренцией
Госслужба провела проверку в отношении АЖД в связи с недобросовестной конкуренцией
15 января 2024 г. 11:08
С начала года Tesla потеряла $94 млрд рыночной стоимости
С начала года Tesla потеряла $94 млрд рыночной стоимости
14 января 2024 г. 11:25
Китай, Азербайджан и РФ стали крупнейшими покупателями пиломатериалов на БУТБ 
Китай, Азербайджан и РФ стали крупнейшими покупателями пиломатериалов на БУТБ 
13 января 2024 г. 18:08
В прошлом году Азербайджан закупил у Турции товары почти на 2,9 млрд долларов
В прошлом году Азербайджан закупил у Турции товары почти на 2,9 млрд долларов
13 января 2024 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi