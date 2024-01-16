В НАР в прошлом году выдано около 13 тыс. сертификатов "ASAN İmza"

В 2023 году налогоплательщикам Нахчыванской Автономной Республики (НАР) на основании 7 098 заявлений выдано 12 689 сертификатов "ASAN İmza".

В 2023 году налогоплательщикам Нахчыванской Автономной Республики (НАР) на основании 7 098 заявлений выдано 12 689 сертификатов "ASAN İmza".

Об этом Report сообщили в Государственной налоговой службе при Минэкономики.

В прошлом году в структуры обслуживания налогоплательщиков Нахчывана были приняты 38 866 человек. Структурами обслуживания оказано 52 010 услуг, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В 2023 году налогоплательщикам было отправлено 134 183 информационных уведомлений (письма) различного характера. За отчетный период проведены 63 встречи с налогоплательщиками, оказано 390 адресных услуг.

В Центре обслуживания налогоплательщиков Нахчыванского городского налогового управления со дня открытия в мае прошлого года до 1 января 2024 года были приняты 13 660 человек, которым оказано 19 590 услуг.