В налоговом приложении появится функция проверки запрета на выезд из Азербайджана

В мобильном приложении Налогового интернет-управления при Государственной налоговой службе Азербайджана появятся новые функции, включая возможность проверить наличие ограничения на выезд из страны.

Как сообщает Report, служба уже начала подготовительные работы по обновлению приложения.

Среди других нововведений предусмотрены также подача жалоб на отсутствие чека или нарушения при безналичных расчетах, единый кабинет для возврата НДС, подтверждение регистрации контрольно-кассовых аппаратов, доступ к личному счету налогоплательщика через упрощенный интерфейс.