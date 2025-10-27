Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В налоговом приложении появится функция проверки запрета на выезд из Азербайджана

    Бизнес
    • 27 октября, 2025
    • 16:05
    В налоговом приложении появится функция проверки запрета на выезд из Азербайджана

    В мобильном приложении Налогового интернет-управления при Государственной налоговой службе Азербайджана появятся новые функции, включая возможность проверить наличие ограничения на выезд из страны.

    Как сообщает Report, служба уже начала подготовительные работы по обновлению приложения.

    Среди других нововведений предусмотрены также подача жалоб на отсутствие чека или нарушения при безналичных расчетах, единый кабинет для возврата НДС, подтверждение регистрации контрольно-кассовых аппаратов, доступ к личному счету налогоплательщика через упрощенный интерфейс.

    налоговая служба запрет на выезд налоговое приложение
    Azərbaycandan çıxışın bloklanmasını İnternet Vergi İdarəsinin mobil tətbiqində yoxlamaq mümkün olacaq

    Последние новости

    16:34

    Азиатское турне Трампа: геополитика, инвестиции и миротворчество

    Другие страны
    16:32

    Министр: Образование женщин - один из важнейших факторов прогресса общества

    Наука и образование
    16:31

    Посол Азербайджана в Иордании отозван и назначен в Ирак

    Внешняя политика
    16:31

    Отозван посол Азербайджана в Саудовской Аравии

    Внешняя политика
    16:28

    Марта Кос: ЕС в ноябре утвердит новый механизм приостановки безвизового режима с Грузией

    В регионе
    16:28

    Назначен новый посол Азербайджана в Японии

    Внешняя политика
    16:26

    Посол Азербайджана в Мексике отозван, назначен новый

    Внешняя политика
    16:24

    Счетная палата дала положительное заключение по финансовому отчету COP29

    Финансы
    16:16

    В Баку и регионах усилится ветер

    Экология
    Лента новостей