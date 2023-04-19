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В Нахчыванской Автономной Республике открылся филиал сети супермаркетов Bolmart

В Нахчыванской Автономной Республике открылся филиал сети супермаркетов Bolmart Запуск новой сферы услуг внесет вклад в развитие предпринимательства, а также обеспечения занятости в Нахчыване.
Бизнес
19 апреля 2023 г. 21:58
В Нахчыванской Автономной Республике открылся филиал сети супермаркетов Bolmart

Запуск новой сферы услуг внесет вклад в развитие предпринимательства, а также обеспечения занятости в Нахчыване.

Как передает Report, в супермаркете будет работать 85 человек. Наряду с этим, новая сеть супермаркетов имплементирует важные нововведения в области розничных продаж на внутреннем рынке автономной республики.

В церемонии открытия приняли участие министр экономики Нахчыванской АР Тапдыг Алиев, председатель правления KOBİA Орхан Мамедов, президент Конфедерации предпринимателей Нахчывана Вугар Аббасов.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Bolmart” supermarketlər şəbəkəsinin Naxçıvan filialı açılıb

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