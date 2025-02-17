В Нахчыване за январь выдано 550 сертификатов ASAN Imza

В Нахчыване за январь 2025 года выдано 550 сертификатов ASAN Imza, что на 45,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Минэкономики.
За отчетный период ASAN İmza были предоставлены на основе 318 обращений, что на 41,4% меньше по сравнению с годом ранее.
Существует три вида сертификатов электронной подписи ASAN İmza: для физических лиц (граждан), юридических лиц и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также государственных служащих. Сертификаты электронной подписи для физических лиц предназначены для личного пользования. Сертификаты электронной подписи для юридических лиц и физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также государственных служащих дают полномочия представлять коммерческую или государственную организацию и действовать от ее имени.
Сертификаты действительны в течение 3 лет.