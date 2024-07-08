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В Нахчыване за I полугодие выдано около 5 тыс. сертификатов ASAN Imza

В Нахчыване за I полугодие выдано около 5 тыс. сертификатов ASAN Imza В январе-июне этого года в Нахчыванской Автономной Республике по 2 533 заявкам выдано 4 626 сертификатов ASAN Imza.
Бизнес
8 июля 2024 г. 16:38
В Нахчыване за I полугодие выдано около 5 тыс. сертификатов ASAN Imza

В январе-июне этого года в Нахчыванской Автономной Республике по 2 533 заявкам выдано 4 626 сертификатов ASAN Imza.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

За 6 месяцев структуры обслуживания налогоплательщиков Нахчывана приняли 19 049 человек, которым было оказано 24 485 услуг, что на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период налогоплательщикам было направлено 199 769 уведомлений (писем) информативного характера, проведено 48 встреч с налогоплательщиками, оказано 348 адресных услуг.

В январе-июне центры обслуживания налогоплательщиков в городах Нахчыван, Шарур и Ордубад приняли 17 683 граждан, которым оказано 22 922 услуги (на 27,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda I yarımildə 5 minə yaxın "ASAN İmza" sertifikatı verilib

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