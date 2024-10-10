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В Нахчыване за 9 месяцев в центрах обслуживания налогоплательщиков принято около 32 тыс. человек

В Нахчыване за 9 месяцев в центрах обслуживания налогоплательщиков принято около 32 тыс. человек 09:23 В январе-сентябре текущего года в центрах обслуживания налогоплательщиков Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики приняты 31 641 человек.
Бизнес
10 октября 2024 г. 09:42
В Нахчыване за 9 месяцев в центрах обслуживания налогоплательщиков принято около 32 тыс. человек

В январе-сентябре текущего года Центрами обслуживания налогоплательщиков Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики приняты 31 641 человек.

Как сообщает нахчыванский офис Report, в центрах за этот период оказано 41 546 услуг, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 9 месяцев налогоплательщикам направлено 366 119 различных видов уведомлений (писем). За отчетный период проведено 70 встреч с налогоплательщиками, им оказано также 501 адресная услуга.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda 9 ayda vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində 32 minə yaxın şəxs qəbul edilib

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